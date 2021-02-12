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Dünya

Facebook, Myanmar ordusuna ait hesapların paylaşımlarını sınırlandırdı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, darbeyle seçilmiş hükümeti deviren Myanmar ordusuna ait sitedeki birçok hesabın paylaşımlarının kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler aldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.02.2021
Facebook, Myanmar ordusuna ait hesapların paylaşımlarını sınırlandırdı

Kuala Lumpur

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusuna ait Facebook hesaplarının yanlış bilgilendirmede bulunduğuna dikkat çekilerek, bu hesapların içeriklerinin yayılmasının önemli ölçüde azaltılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulamayla hesapların kapatılmayacağı fakat Facebook kullanıcılarının Myanmar ordusuna dair hesaplardan daha az içerik göreceği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımları sınırlandırılan hesapların arasında Tuğgeneral Zaw Min Tun'a ait bir enformasyon sayfasının da olduğu aktarıldı.

Öte yandan Myanmar'ın Mawlamyine kentinde yapılan darbe karşıtı protestolarda, polisin plastik mermiyle müdahale ettiği 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

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