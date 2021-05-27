Euro
10.40
Dolar
8.52
BIST 100
1,415.03
Altın
1,895.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu.

Islam Doğru   | 27.05.2021
Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

New York

Facebook'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19'un kökenine ilişkin devam eden araştırmalar ışığında ve halk sağlığı uzmanlarına danışmamız sonucunda, Kovid-19'un insan yapımı olduğu veya üretildiği iddialarını artık engellemeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam edileceği, yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça Facebook politikalarının düzenli olarak güncelleneceği kaydedildi.

Facebook, Şubat 2021'den bu yana, Kovid-19'un insan yapımı veya üretimi sonucu ortaya çıktığı yönündeki paylaşımlara, "yanıltıcı sağlık iddialarının bir parçası" olduğu gerekçesiyle izin vermiyordu.

Biden, Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan çalışma istedi

ABD Başkanı Joe Biden da dün, istihbarat kurumlarından Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurmuştu.

ABD'li araştırmacıların, virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin, virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, ancak ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade etmişti.

Diğer yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 23 Mayıs'ta çıkan ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının, virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Trump yönetimi Kovid-19 konusunda Pekin'i suçlamıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
ABD istihbaratı: Kovid-19'un nerede ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmiyoruz
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi

Benzer haberler

Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble ceza

Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada zirveyi bırakmıyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada zirveyi bırakmıyor
Facebook, ABD Kongre üyesi Ilhan Omar’ı hedef gösteren AIPAC paylaşımını kaldırmayı reddetti

Facebook, ABD Kongre üyesi Ilhan Omar’ı hedef gösteren AIPAC paylaşımını kaldırmayı reddetti