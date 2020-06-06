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Dünya

Facebook, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği istihbaratına bağlı birçok hesabı sildi

Facebook, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin istihbarat birimiyle yönetilen yüzlerce hesabı, "koordineli asılsız davranışlar" gerekçesiyle kapattığını duyurdu.

İdiris Okuduci   | 06.06.2020
Facebook, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği istihbaratına bağlı birçok hesabı sildi

İstanbul

Facebook tarafından yayımlanan mayıs ayına ilişkin "koordineli asılsız davranışlar" raporunda, Irak'ın Süleymaniye vilayeti merkezli KYB'nin istihbarat kanadı Zanyari'nin yönettiği Facebook ve Instagram hesapları yer aldı. 

Raporda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kamuoyunu etkilemek amacıyla açılan sahte hesaplardan siyasetçiler ve siyasi partileri hedef alan asılsız bilgiler paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi.

Facebook ekibinin detaylı araştırmaları sonucu söz konusu hesapların KYB istihbarat ağında yer alan Zanyari tarafından yönetildiği belirtilen raporda, Facebook'taki 324 sayfa, 71 hesap, 5 grup ve Instagram'daki 31 hesabın silinip kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

KYB, Süleymaniye'de siyasi ve istihbarat kurumlarını elinde bulunduruyor

IKBY'de hakim 2. parti konumundaki KYB, Süleymaniye ve çevre bölgelerdeki siyasi ve istihbarat kurumlarını elinde bulunduruyor.

KYB'nin ezeli rakibi ve IKBY'de 1. parti konumundaki Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de Erbil ve Duhok vilayetlerinde hakim konumda.

Facebook tarafından kaldırılan hesapların çoğu, koordineli şekilde KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani hakkında yolsuzluk, bölge ülkelerle gizli ilişkiler gibi asılsız haberler paylaşarak farklı ithamlarda bulunuyordu.

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