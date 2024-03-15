Dolar
32.21
Euro
35.10
Altın
2,166.09
ETH/USDT
3,706.30
BTC/USDT
67,931.00
BIST 100
8,875.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir 100. Yıl Kültür Merkezi’nin açılışında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘’Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'’nde konuşuyor
logo
Dünya

Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek

Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur’un "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

Zeynep Yeşildal  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Kaza

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 8 ölü
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı
Prof. Dr. Adıgüzel: Yapay zekaya haber hazırlatırken, kötü sonuçların olabileceğinin de farkında olmamız gerekiyor
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek

Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek

Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları öncesi 12 kişi hayatını kaybetti

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları öncesi 12 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da şarampole devrilen servis minibüsündeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da şarampole devrilen servis minibüsündeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet