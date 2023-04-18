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Dünya

Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı koordinasyonunda İspanya ve Portekiz güvenlik birimleri tarafından yürütülen bir yıllık soruşturma neticesinde, Afrika'dan Avrupa'ya uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye mensup 50 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Selman Aksünger  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Netherlands

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapan şebeke üyesi 50 kişinin İspanya ve Portekiz güvenlik birimleri tarafından yakalanarak göz altına alındığı belirtildi.

Operasyon neticesinde 2 ton uyuşturucu ve 5 ton uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucuyu kaçırmada kullanılan sürat teknesi motorları, 4 bin litre mazot ve çok sayıda aracın ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Cebelitarık ve İspanya'nın Huelva şehirlerinde aktif olan örgütün, sürat tekneleriyle taşıdığı uyuşturucuyu İber Yarımadası başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika üzerinden Avrupa'ya taşıdığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Europol koordinasyonunda gerçekleşen operasyona İngiltere ve Fransa'daki güvenlik birimlerinin de destek verdiği bildirildi.

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