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Dünya

Europol'den çocuk kaçakçılığı operasyonu: 388 gözaltı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Portekiz, İspanya ve İngiltere güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Avrupa'da çocuk kaçakçılığı yapan 388 kişinin yakalandığını duyurdu.

Selman Aksünger   | 04.11.2020
Europol'den çocuk kaçakçılığı operasyonu: 388 gözaltı

Lahey

Avrupa Birliği Polis Teşkilatından (Europol) yapılan açıklamada, 5-12 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlara, 12 AB üyesi ülkenin katkı sunduğu bildirildi.

Operasyonlar neticesinde 388 kişinin gözaltına alındığı ve 249 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Acıklamada, çocukların başta kölelik ve seks işçiliği olmak üzere hırsızlık ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlar için kaçırıldığı belirtildi.

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