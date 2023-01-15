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Dünya

Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Afrika Birliği Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Olusegun Obasanjo, Etiyopya'nın kuzeyinde ordu ile isyancılar arasında 2 yıl boyunca süren çatışmalarda yaklaşık 600 bin kişinin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Tufan Aktaş   | 15.01.2023
Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor

İstanbul

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan eski Nijerya Cumhurbaşkanı Obasanjo, arabulucularıyla her gün ortalama 1000 kişinin hayatını kaybettiği bir savaşı durdurduklarını vurgulayarak, savaş boyunca yaklaşık 600 bin kişinin yaşamını yitirdiğini öngördüklerini belirtti.

Çatışmalarda kaç kişinin öldüğüne ilişkin resmi veri bulunmazken, Tigray'daki çatışmayı takip eden Belçikalı Ghent Üniversitesi araştırmacılarına göre, 200-300 bin kişi cephede, 300-400 bin sivil ise yerleşim yerlerinde öldü.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) ağır silahlarını Etiyopya ordusuna teslim etmesinin ardından Amhara eyaleti birlikleri bu hafta Tigray'dan çekilmişti.

TPLF, savaş sürecinde insan hakları ihlalleriyle suçlanan Amhara ve Eritre güçlerinin Tigray'dan çekilmesini talep etmişti.

Ulusal ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, Kasım 2022'de varılan anlaşmanın ardından son bulmuştu. Etiyopya ordusu, silahsızlanmayı kabul eden TPLF'yi terör örgütleri listesinden çıkaracağını duyurmuştu.

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