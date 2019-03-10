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Dünya

Etiyopya yolcu uçağı Kenya'da düştü

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Gökhan Kavak   | 10.03.2019
Etiyopya yolcu uçağı Kenya'da düştü

Abuja

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

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