Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges: Pilotlar Boeing'in önerdiği adımlara rağmen uçağı kontrol edemedi
Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges, "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı." dedi.
Addis Abeba
Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı." açıklamasında bulundu.
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