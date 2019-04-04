Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.35
Dolar
5.65
BIST 100
95,165.02
Altın
1,291.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşuyor
logo
Dünya

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges: Pilotlar Boeing'in önerdiği adımlara rağmen uçağı kontrol edemedi

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges, "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı." dedi.

Tufan Aktaş   | 04.04.2019
Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges: Pilotlar Boeing'in önerdiği adımlara rağmen uçağı kontrol edemedi

Addis Abeba

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

Etiyopya Havayolları İstanbul'a sefer başlattı

Etiyopya Havayolları İstanbul'a sefer başlattı

'İstanbul küresel havacılık için stratejik bir merkez'

Uçağın kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı

'Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız'

'Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız'
Etiyopya Hava Yolları New York Times ve Washington Post'a dava açacak

Etiyopya Hava Yolları New York Times ve Washington Post'a dava açacak

Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı

Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı