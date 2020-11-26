Euro
9.41
Dolar
7.90
BIST 100
1,334.47
Altın
1,814.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya'da teslim olmayı reddeden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elindeki Mekelle şehrine askeri operasyonun başladığını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 26.11.2020
Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı

İstanbul

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yazılı açıklamada, teslim olmaları için isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) verilen 72 saatin dolduğunu ve askeri operasyonun son aşamasına gelindiğini bildirdi. 

Operasyon sırasında sivillerin korunması için azami özen göstereceklerini vurgulayan Ahmed, "Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde 4 Kasım'da başlayan askeri operasyonun Mekelle şehrine yönelik son aşaması başladı." dedi.

Ahmed, bu hafta başında teslim olmaları için TPLF'ye 72 saat süre vermiş, TPLF ise teslim olmayı reddetmişti.

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok
Türkiye kış aylarında iki potansiyel Kovid-19 aşısından 75 milyon doz almayı planlıyor
Kovid-19'u yenen hemşire, çocuklarının üzülmemesi için hastalığını gizlemiş
Kovid-19'la mücadelenin kahramanı filyasyon ekipleri 7 gün 24 saat görev başında
Salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için 'moral kampı'

Benzer haberler

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı

Etiyopya'dan uluslararası topluma 'içişlerimize karışmayın' çağrısı

Etiyopya ordusu Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi kuşattı

BM, Etiyopya'da iki ateş arasında kalan sivillerin durumundan endişeli

BM, Etiyopya'da iki ateş arasında kalan sivillerin durumundan endişeli
Etiyopya'da ateş altındaki sivillere ilişkin endişe büyüyor

Etiyopya'da ateş altındaki sivillere ilişkin endişe büyüyor
ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için 'arabuluculuk' çağrısı

ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için 'arabuluculuk' çağrısı