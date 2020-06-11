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Dünya

Etiyopya: Mısır'ın diplomatik baskı çabaları iyi niyet göstergesi değil

Etiyopya, Hedasi Barajı görüşmelerine yeniden başladığı Mısır'ın hem müzakere masasına oturup hem de diplomatik baskı çabalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Tufan Aktaş   | 11.06.2020
Etiyopya: Mısır'ın diplomatik baskı çabaları iyi niyet göstergesi değil

İstanbul

Etiyopya, Hedasi Barajı görüşmelerine yeniden başladığı Mısır'ın hem müzakere masasına oturup hem de diplomatik baskı çabalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlayan üçlü müzakerelerin ikinci gününde de sürdüğü, üç ülkenin nihai sonuca ulaşana kadar haftada 4 gün toplantıları sürdürme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın 2015 yılında imzalanan İlkeler Anlaşması'na bağlılığı vurgulanarak müzakerelerin sadece barajın dolumunun ilk safhası ve yıllık operasyonuna ilişkin olduğu belirtildi.

Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Etiyopya'ya diplomatik baskı yapması için teşebbüslerde bulunduğu sırada üçlü müzakerelere de katılmasının "şeffaflık ve iyi niyet göstergesi" olmadığı belirtilen açıklamada, çözüme ulaşılabilmesi için karşılıklı güven tesisinin zorunlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, müzakerelerde gözlemcilerin rolünün sadece deneyimlerini paylaşmakla kısıtlı olduğu hatırlatıldı.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

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