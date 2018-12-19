Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis son yolculuğuna uğurlandı

ADDİS ABABA
Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Girma Woldegiorgis'in ölümü üzerine bugün ülkede ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi. Eski cumhurbaşkanının cenaze törenine Etiyopyalılar ve üst düzey devlet yetkilileri yoğun katılım gösterdi.
Naaşı halkın görebilmesi için başkent Addis Ababa'daki ana güzergahlardan Millenium Salonu'na getirilen Woldegiorgis, daha sonra Kutsal Teslis Katedrali'ne taşınacak.
2001 - 2013 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan 1924 doğumlu Woldegiorgis, tedavi altında olduğu askeri hastanede cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu.
Muhabir: Tufan Aktaş