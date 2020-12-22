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Dünya

Etiyopya Başbakanından ülkenin batısındaki çatışmalara son verme sözü

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin batısında Benishangul Gumuz eyaletindeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme konusunda söz verdi.

Tufan Aktaş   | 22.12.2020
Etiyopya Başbakanından ülkenin batısındaki çatışmalara son verme sözü

İstanbul

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırıların yapıldığı ve etnik çatışmaların yaşandığı eyalette halkla bir araya geldiği toplantıda, güvenlik sorununun çözüleceğini ve suçluların yargı önüne çıkarılacağını ifade etti.

Etiyopyalılar için "tek seçeneğin ülkenin birliğini korumak" olduğuna vurgu yapan Ahmed, bölgede başlatılan güvenlik operasyonunun tarafsızca yönetileceğini dile getirdi.

Ahmed ayrıca, asayişi sağlayamayan yerel yöneticilere karşı gerekli adımların atılacağını belirtti.

Toplantıya Eyalet Başkanı Ashadli Hassen, Barış Bakanı Muferihat Kamil ve Genelkurmay Başkanı Berhanu Jula da katıldı.

Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

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