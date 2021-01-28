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Dünya

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin davasına her zaman destek verdiğini belirtti.

Çağrı Koşak   | 28.01.2021
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

İstanbul

Mursi Demokrasi Vakfı, 25 Ocak Devriminin 10. yılı münasebetiyle video konferans yöntemiyle "Ocak'tan Bu Yana 10 Yıl... Devrimin Kalbinde Mursi" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinliğin katılımcılarından Munsif el- Merzuki, Mursi'nin Mısır'ın Arap dünyasındaki konumunu yeniden tesis etmek ve ülkeyi hukuk devleti haline getirmek için mücadele verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mursi'ye desteğinden de övgüyle söz eden Merzuki, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi." dedi.

Merzuki, "Mursi sonuçlarından korkmadan insani değerler için çabaladı ve ona karşı çıkmalarına rağmen demokrasiye bağlı kaldı. Her anlamda mükemmel bir insandı." ifadelerini kullandı.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulmuştu. 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden olan ve demokratik yollarla Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi, Temmuz 2013'teki askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mursi, 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

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