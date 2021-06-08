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Dünya

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 15 Haziran'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması 15 Haziran'a ertelendi.

Ömer Erdem,Ahmed Osama Awad Satti   | 08.06.2021
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 15 Haziran'a ertelendi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada, hakim Ali Ahmed Ali, savunma heyetinin taleplerini dinledi.

Savunma heyeti, iddia makamı temsilcisi avukat Abdulkadir el-Bedevi'nin 25 Mayıs'taki duruşmada haklarında sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakim Ali'ye yazılı ve sözlü itirazda bulundu.

Savunma heyeti, Bedevi'nin özür dilemesi ya da hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma 15 Haziran'a ertelendi.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

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