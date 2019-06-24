Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.80
BIST 100
95,028.61
Altın
1,409.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Sırp askere insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapis

Bosna Hersek'te mahkeme, eski Sırp asker Sretko Pavic'i, bu ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti.

Zlatan Kapiç,Lejla Bıogradlıja   | 24.06.2019
Eski Sırp askere insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapis

Saraybosna

Bosna Hersek Mahkemesi, eski Sırp asker Sretko Pavic'i, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Pavic'in 1992'de Sırp asker ve polisler tarafından Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da Sırp olmayan nüfusa yönelik yapılan sistematik saldırılarda aktif rol aldığı belirtilerek, eski Sırp askerin insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Açıklamada, Pavic'in Prijedor'daki Boşnak nüfusun evlerini terk etmesi ve öldürülmesinde de yer aldığı kaydedildi.

İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Pavic hakkındaki karar duruşması bugün yapıldı.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp bir ayda silahlandırıldı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı

Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı