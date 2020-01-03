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Dünya

Eski Nissan CEO'sunun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheliler adliyede

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İbrahim Halil Aktürk   | 03.01.2020
Eski Nissan CEO'sunun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheliler adliyede

İstanbul

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Özel bir hava yolu şirketinin 4 pilotu, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel bir kargo şirketinin operasyon müdürü olan şüpheliler, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. 

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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