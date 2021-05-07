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Dünya

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, başkent Kuala Lumpur'da yemek yediği bir restorana girerken yeni tip koronavirüs takip uygulamasıyla kayıt yaptırıp vücut ateşini ölçtürmediği için para cezasına çarptırıldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.05.2021
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

Kuala Lumpur

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, başkent Kuala Lumpur'da yemek yediği bir restorana girerken yeni tip koronavirüs takip uygulamasıyla kayıt yaptırıp vücut ateşini ölçtürmediği için para cezasına çarptırıldı.

Başkent Kuala Lumpur'a bağlı Dang Wangi Polis Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakan Necip'in mart ayında bir restorana, mobil Kovid-19 takip uygulaması MySejahtera'dan giriş barkodunu okutmadan ve girişteki ateş ölçerden vücut ateşini kontrol etmeden girdiğini gösteren sosyal medya videosunun incelendiği bildirildi.

Açıklamada, videoda Necip'in barkod okutmadan restorana giriş yaparak Kovid-19 tedbirlerini çiğnediğinin görüldüğü kaydedilerek, "Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Necip Rezak'a 3 bin Malezya Ringgiti (6 bin TL) para cezası verilmiştir." denildi.

Restoran sahibinin ise Kovid-19 tedbirlerine uyması yönünde eski başbakana uyarıda bulunmamaktan 10 bin ringgit (20 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Cezanın ardından yazılı açıklama yapan Necip, restorana girmek için arabasından indikten sonra direkt içeri götürüldüğünü ve mobil uygulamadan kayıt yapıp ateş ölçmeyi unuttuğunu belirterek, "Hatamı kabul ediyorum. Genellikle Kovid-19 tedbirlerine uyan biriydim. Yetkililerin bana ceza yazmasını anlayışla karşılıyorum." dedi.

2018'den bu yana Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan Necip Rezak, yargılandığı 42 suçlamanın 7'sinden hüküm giyerek 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Başbakanın, hakkındaki hapis cezasına karşı temyiz başvurusu sürüyor.

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