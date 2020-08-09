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Dünya

Eski Lübnan Başbakanı Selam 'kimyasal madde taşıyan gemiden haberi vardı' iddialarını yalanladı

Eski Lübnan Başbakanı Temmam Selam, görev yaptığı dönemde tehlikeli kimyasal madde taşıyan bir geminin Beyrut Limanı'na ulaştığı konusunda bilgisi olduğu iddialarını yalanladı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 09.08.2020
Eski Lübnan Başbakanı Selam 'kimyasal madde taşıyan gemiden haberi vardı' iddialarını yalanladı

Beyrut

Eski Lübnan Başbakanı Temmam Selam'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde bazı medya organlarında eski Başbakan Selam'ın görev yaptığı dönemde tehlikeli kimyasal madde taşıyan bir geminin Beyrut'a ulaştığı hakkında bilgisi olduğu ve geminin yükünün limana boşaltılması konusunda yargı kararı çıktığı şeklinde iddialar yer aldığı hatırlatıldı.

Bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Başbakan Temmam Selam, görev yaptığı dönemde limana ulaşan gemi ya da yükü hakkında yargı, idare ya da güvenlik birimleri olsun hiçbir resmi kurumdan bilgi ya da yazı almamıştır. Bunlar yalnızca asılsız iftiralardır." ifadeleri kullanıldı.

Selam, açıklamasında ayrıca, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısını da yineledi.

Lübnan'da Şubat 2014-Aralık 2016 döneminde başbakanlık yapan Selam, patlamanın nedenini belirlemek için uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

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