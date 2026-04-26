Eski İsrail Başbakanı Bennett, ana muhalefet lideri ile kurdukları "Birlikte Partisi" altında seçime girecek

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ana muhalefet lideri Yair Lapid ile ekimde yapılması planlanan genel seçime yeni kurdukları "Birlikte Partisi" çatısı altında gireceklerini duyurdu.

Eski Başbakan Bennett, Yair Lapid ile Herzliya kentinde düzenlediği ortak basın toplantısında, bu yıl 27 Ekim'de yapılması beklenen genel seçime tek bir liste halinde gireceklerini açıkladı.

Birlikte Partisinin liderliğini, 2021'deki seçimden sonra Yair Lapid ile kurduğu koalisyon ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık dönemine son veren Naftali Bennett üstlenecek.

Bennett, "Bu gece, liderliğim altında birleşip büyük bir zafere ve sevgili ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcına yol açacak Birlikte Partisini kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olsalar da Lapid ile kurdukları seçim koalisyonunun tüm İsrail’e ayrışma döneminin sona erdiği mesajı verdiğini belirten Bennett, 2021 yılında birlikte kurdukları koalisyon hükümetindeki başarıları tekrar edeceklerini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin kabul etmediği 7 Ekim 2023 olaylarının sorumlularının tespitine ilişkin devlet soruşturma komisyonunu kuracaklarının altını çizen Bennett, askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) kesime ait kuruluşlara aktarılan fonların durdurulacağını ve başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa çıkaracaklarını kaydetti.

Yair Lapid ise seçimleri kazanmak için merkez partilere Naftali Bennett’in arkasında birleşmeleri çağrısı yaptı.

Lapid, "Bugün seçimleri kazanmak, güçlü ve istikrarlı Siyonist hükümet kurmak için birleşiyoruz. Merkez ve sağ, dindar ve laik, kuzey ve güney arasında, askerlikten kaçma ve aşırıcılık olmadan bir ortaklık." dedi.

Bennett ile arasındaki farklılıkları ve anlaşmazlıkları göz ardı etmediğini ancak aralarında her zaman güven ve dostluk olduğunu savunan Lapid, parti üyeleri ve kendisinin egolarını bir kenara bırakıp İsrail için en doğru olanı yaparak Bennett’in arkasında durduklarını söyledi.

Lapid, iktidara gelmeleri halinde güvenliği sağlayacaklarını, eğitim ve ekonomiye odaklanacaklarını, yolsuzlukla mücadele edeceklerini ve Haredilerin askerlikten muaf tutulmayacağını belirtti.

Lapid ve Bennett, 2021'de Netanyahu'nun başbakanlığına son vermişti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisinin kurucusu eski Başbakan Bennett'in, olası seçimde Başbakan Netanyahu'yu mağlup edebileceğini ortaya koymuştu.