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Dünya

Eski Irak Başbakanı İbadi'den halefi Kazımi'ye 'Erbil ile ilişkileri yoluna koy' çağrısı

Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi’nin lideri olduğu Nasır Koalisyonu, Bağdat ve Erbil ilişkilerinin yoluna koyulmasını istedi.

Haydar Karaalp   | 10.09.2020
Eski Irak Başbakanı İbadi'den halefi Kazımi'ye 'Erbil ile ilişkileri yoluna koy' çağrısı

Bağdat

Başbakan Mustafa el-Kazımi, Erbil'deyken İbadi'nin başını çektiği Nasır Koalisyonu’ndan açıklama yapıldı.

"Nasır Koalisyonu olarak, Kazımi'den Bağdat ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkileri ciddi şekilde yoluna koymasını talep ediyoruz." denilen açıklamada, "Bunun, ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi anayasa ve yasalara uygun olarak inşa edilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Bağdat hükümetinin Erbil ile petrol, sınır ve gümrük kapılarının gelirleri meselesini çözmesi ve IKBY'ye merkezi yönetime bağlı mali denetim kurullarının gidip incelemelerde bulunması da istendi.

IKBY, ihraç ettiği petrol gelirlerini mali kriz yaşayan Bağdat’a ödemiyor. Bağdat da, zaman zaman anlaşmazlık konusu olan IKBY'deki memur maaşlarını göndermeyerek Kürt yönetiminin petrol ve sınır ticaretinden elde ettiği gelirleri kendisiyle paylaşmasını istiyor.

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