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Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Fransa, Almanya ve İtalya'ya eleştiri

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşından önceki tutumları konusunda Fransa, Almanya ve İtalya'yı sert bir dille eleştirdi.

Betül Aklan, Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.11.2022
Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Fransa, Almanya ve İtalya'ya eleştiri

Ankara

Johnson, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'nın arkasında durduğunu, hala destek verdiğini, ancak savaştan önce durumun böyle olmadığını savundu.

Eski İngiltere Başbakanı, Batılı ülkelerin Ukrayna-Rusya gerilimine tepkileri konusunda Fransa'ya savaş ihtimalini "son ana kadar kabullenmeme" eleştirisi getirirken, Alman hükümetini de başlangıçta "ekonomik nedenlerle uzun bir çatışma yerine, Ukrayna ordusunun hızlı yenilgisini desteklemekle" suçladı.

Johnson, Almanya'nın bu tutumu için "Bunu destekleyemedim, bunun korkunç bir bakış açısı olduğunu düşündüm. Ancak, onların neden böyle düşündüğünü ve nasıl hissettiklerini anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Mario Draghi yönetimini de eleştiren Johnson, Rus hidrokarbonlarına olan "büyük" bağımlılığı göz önüne alındığında, "basitçe bizim aldığımız pozisyonu destekleyemeyeceklerini" söylediğini belirtti.

Johnson, öte yandan savaşın başlamasının ardından AB ülkelerinin tutumlarının değiştiğini belirterek, "Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, herkes, ABD Başkanı Joe Biden, başka seçeneğin olmadığını gördü. Bu adamla (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) pazarlık yapılamazdı." dedi.

Boris Johnson, "Tüm endişelerimden sonra, harekete geçen AB ülkelerini takdir ediyorum. Birlik oldular. Sert yaptırımlar uyguladılar." dedi.

Johnson'ın açıklamalarına ilişkin, CNN'in Fransa ve Alman hükümetine ulaşmaya çalıştığı bildirilirken, eski İtalya Başbakanı Draghi'nin ofisinin açıklama yapmadığı belirtildi.

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