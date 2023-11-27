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Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Kentlerimizin sokaklarında gezen ulusalcı paramiliter gruplar görüyoruz

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede 18 Kasım'da 16 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından farklı kentlerde şiddet olaylarına karışan, "paramiliter gruplar" olarak nitelediği aşırı sağcılara karşı uyarıda bulundu.

Esra Taşkın  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Kentlerimizin sokaklarında gezen ulusalcı paramiliter gruplar görüyoruz

Paris

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun konuğu olan Hollande, 16 yaşındaki Thomas'ın ölümünün ardından ülkenin farklı kentlerinde çıkan şiddet olaylarını değerlendirdi.

Hollande, sağcı ve aşırı sağcıları, Thomas'ın ölümü üzerinde siyasi menfaat sağlamakla suçladı.

Aşırı sağcı gruplara karşı uyarıda bulunan Hollande, "Kentlerimizin sokaklarında gezen ulusalcı paramiliter gruplar görüyoruz. Bu çok ciddi." dedi.

Hollande, Fransa'da insanların farklı görüşlerini ifade edebileceği ancak askeri malzemeye benzer eşyalarla sokakta yürüyüş yapamayacağı değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, hafta sonu Romans-sur-Isere kentinde aşırı sağcıların, La Monnaie Mahallesi'nde ikamet eden gençleri hedef alan gösterilerini kınadı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, konuk olduğu BFMTV kanalında, farklı kentlerde aşırı sağcıların çıkardığı şiddet olaylarını, "Arapları öldürmeye yönelik koordineli bir operasyon" olarak niteledi.

Portes, "Müslüman nefreti"yle beslenerek ülkede nefreti körükleyenlerin, hafta sonu yaşanan olayların "siyasi sorumluluğunu" taşıdığını ifade etti.

Fransız milletvekili, bu kişilerin, medeniyetler arası bir savaş istediği ve söz konusu aşırı sağcı grupların ideolojisini beslediği yorumunda bulundu.

Olay

Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir gerekçeyle hareket etmediğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Valence Savcılığı, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.

Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup hafta sonu olay çıkarmış ve "İslam Avrupa'dan dışarı" sloganları atmıştı.

Ayrıca bölgedeki camilere tehdit mesajları gönderilmiş ve "İyi bir Müslüman, ölü bir Müslüman", "Araplara ölüm" ve "Thomas için adalet" yazılı notlar asılmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, bu grupların çeşitli kentlerde baskın düzenleme girişimini eleştirerek medyayı ve siyasetçileri aşırı sağı cesaretlendirmekle suçlamıştı.

Siyasiler aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştığına işaret etmişti.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar sokaklara inmiş ve "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

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