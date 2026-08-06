Eski Fransa Başbakanı Attal'dan Rusya'ya 2027 Cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’ın 2027 seçimleri için adayı ve eski Başbakan Attal, BFMTV’ye açıklamada bulundu.

Attal, “kendisi gibi adayları” hedef alan dış müdahaleleri eleştirerek Rusya’yı hedef gösterdi.

Rusya'nın, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’i desteklediğini ileri süren Attal, Rusya'yı Fransızların “demokratik tercihlerini çalmakla” suçladı.

Attal, "Kremlin rejiminin benim gibi adaylara karşı müdahale operasyonlarına devam ettiğini ancak aynı zamanda Marine Le Pen'i de desteklediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Attal, böyle bir dış müdahalenin 2024’teki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de söz konusu olduğunu iddia etti.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasiyi korumanın ve yabancı müdahaleye karşı mücadelenin hükümetin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Lecornu, seçim dönemlerinde adaylara yönelik dezenformasyona dayalı müdahale girişimlerinin tespit edildiğini ve ilgili kişilerin bu konuda hemen bilgilendirildiğini kaydetti.

Seçim döneminde yalan haber ve içerik üretenlere cezaların 3 katına çıkarılmasını içerin bir yasa tasarısını gündeme getirdiklerini hatırlatan Lecornu, yabancı müdahaleye karşı farklı siyasi kesimlerle ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa’da 2027’de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine iki yıl üst üste görev yapan Macron yeniden aday olamayacak.

İsrail’in seçimlere müdahalesi

Yakın zamanda İsrail’in de Fransa’daki seçimlere müdahale ettiği gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimleri etkilediği iddiaları basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.