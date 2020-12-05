Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmemek için Azerbaycan ile girdiği savaşa ilişkin, "Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı." dedi.

Nuri Aydın   | 05.12.2020
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı

Ankara

"News.am" sitesinin haberine göre, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Five TV kanalına Azerbaycan'ın 44 günde Ermenistan'ı yenmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koçaryan, Ermenistan'ın savaştan kaçınabileceğini ancak Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin savaşı kaçınılmaz hale getirmek için her şeyi yaptığını belirtti.

Paşinyan yönetiminin tutarsız açıklamalarının Ermeni tarafının istekleri konusunda kafa karışıklığı oluşturduğunu vurgulayan Koçaryan, bu tutumun ise taraflar arasındaki müzakereleri çıkmaza götürdüğü izlenimi oluşturduğunu söyledi. Koçaryan, bu şartlar altında savaşın Ermenistan'ın süreci tıkaması sonucunda çıktığına dair zihinlerde soru işareti bırakmadığını kaydetti.

Ermenistan yetkililerinin Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunu meşrulaştırdığına dikkati çeken Koçaryan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığının yasal dayanağının halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanması olduğunu belirtti. Koçaryan, "Şimdi, açıklamalarımızı değiştirdik ve sorunun çözümünü devletlerin toprak bütünlüğü düzlemine getirdik. Uluslararası toplumun bu savaşı ve Azerbaycan'ın saldırganlığını toprak bütünlüğünün restorasyonu olarak görmesinin nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

Koçaryan, hükümetin kasıtlı olarak bu savaşa gidip gitmediği sorusuna, "Sanırım bu hükümet iktidarda kaldığı sürece bu gerçeği bilmeyeceğiz" cevabını verirken, "Ermenistan başbakanının her iki konuda da doğrudan suçlu" olduğu yorumunu yaptı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı

Ermenistan'ın 2. Dağlık Karabağ savaşında imha edilen silahlarının maddi karşılığı 4,8 milyar dolar

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi
Azerbaycan'daki cami kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi

Azerbaycan'daki cami kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi
Azerbaycan'da şehitler anıldı

Azerbaycan'da şehitler anıldı