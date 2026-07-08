Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı: ABD, kendi savaş gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirme peşinde

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerginliklere değinen Rezai, "ABD, kendi savaş gemilerini Hürmüz Boğazı’ndan geçirme peşinde." diye konuştu.

Eski Komutan Rezai, ABD’nin, imzalanan mutabakat zaptının altını oyduğunu ve yine ABD’nin müzakerelerde başarısız olacağını söyledi.​​​​​​​

Ülkesindeki ABD ile müzakere karşıtlarına da seslenen Rezai, "Müzakerelere karşı olan dostlar sabretsin. ABD’nin kendisi bu müzakereleri ortadan kaldırıyor. 'ABD’ye ölüm', 'İsrail’e ölüm' sloganları ABD’nin askeri olarak bölgeden çekilmesinin zaruriyetini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.