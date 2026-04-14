Eski Brezilya istihbarat servisi başkanı Alexandre Ramagem'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Brezilya istihbarat servisi başkanı Ramagem, ABD'de ICE ekiplerince gözaltına alındı Eski Brezilya istihbarat servisi başkanı Alexandre Ramagem'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Brezilyalı senatör Jorge Seif, yaptığı açıklamada, Ramagem'in ABD'de ICE ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Ramagem'in Brezilya'da "siyasi baskıya maruz kaldığını" savunan senatör Seif, ülkeden ayrıldıktan sonra ABD'ye siyasi ilticada bulunan Ramagem'in başvurusunun incelendiğini ve nihai karar verilene kadar ülkede yasal olarak kalmasına izin verildiğini hatırlattı.

Geçmişte Brezilya istihbarat servisi ABIN'in yöneticiliğini yapan Ramagem, 2018'de eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim kampanyasının güvenliğini üstlenmişti.

Ramagem, Bolsonaro'nun ailesine yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bolsonaro'nun destekçilerinin 2023'teki darbe girişimindeki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramagem, cezasını çekmeden ülkeden ayrılmıştı.