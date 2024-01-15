Dolar
30.10
Euro
33.01
Altın
2,052.82
ETH/USDT
2,541.20
BTC/USDT
42,667.00
BIST 100
8,012.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer İsrail'i eleştirdi: Uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekir

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Gazze'ye yönelik saldırıları İsrail'in "kendisini müdafaa hakkı bulunduğu" gerekçesiyle savunan Batılı siyasilerin aksine bunun sınırının olduğunu, uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşkın Kıyağan  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer İsrail'i eleştirdi: Uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekir

Viyana

Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Fischer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan insani dramı ve iktidarın koşulsuz desteğini eleştirdi.

Fischer, 13 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için Avusturya'nın "hayır" oyu kullanmasının hatalı olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çeken Fischer, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının olağanüstü bir suç olduğunu ve İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu kaydederek, "(Ancak) Savunma için de sınırlar vardır ve uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekir." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve ekibinin Gazze'ye yönelik hazırladığı raporlara tamamen güvendiğini belirten Fischer, Tel Aviv hükümetinin bu raporlara verdiği tepkilere karşı çıktı.

Fischer, "BM İnsan Hakları Konseyi, Çin'in bir eyaletindeki olayları eleştirdiğinde ben de dahil olmak üzere hepimiz buna tamamen güveniyoruz. İnsan Hakları Konseyi, Gazze Şeridi'ndeki olayları, özellikle de her gün televizyonlarda çok yakından görebildiğimiz olayları eleştirdiğinde İsrail, bu eleştirileri 'ön yargılı' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'i 7 Ekim sonrası koşulsuz destekleyen Avusturya, BM Genel Kurulunda geçen yıl hem 27 Ekim hem de 13 Aralık'ta kabul edilen, acilen ateşkes istenen karar tasarıları için "hayır" oyu kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Milletvekili aracıyla Ankara'dan Ağrı'ya gelen "PKK/KCK bağlantılı" sanıkların soruşturması tamamlandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyareti

Benzer haberler

İsrail Savaş Kabinesi'nde bölünme Gazze'deki İsrailli esirler üzerinden tekrar gün yüzüne çıktı

İsrail Savaş Kabinesi'nde bölünme Gazze'deki İsrailli esirler üzerinden tekrar gün yüzüne çıktı

Hindistan'da uçuşun gecikeceğini anons eden pilot, yolcunun saldırısına uğradı

Hasan Aycın'ın Filistin çizgileri Tekirdağ'da ziyaretçileri ağırlıyor

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer İsrail'i eleştirdi: Uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekir

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer İsrail'i eleştirdi: Uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekir
Beyaz Saray: Gazze'ye daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüşüyoruz

Beyaz Saray: Gazze'ye daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüşüyoruz
Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet