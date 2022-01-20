Dolar
13.34
Euro
15.10
Altın
1,841.22
ETH/USDT
3,217.90
BTC/USDT
42,972.00
BIST 100
2,008.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli New York'taki müzenin önünden kaldırıldı

ABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in New York Doğal Tarih Müzesi önündeki heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Mücahit Oktay   | 20.01.2022
Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli New York'taki müzenin önünden kaldırıldı

New York

New York'un turistik mekanlarından biri olan müzenin önünde, Roosevelt'i atın üstünde gösterirken isimsiz bir Kızılderili ve Afrikalı insan figürünü yaya olarak tasvir eden bronz heykel, "beyaz üstünlükçü düşüncenin güçlü bir temsili" olduğu düşüncesiyle yerinden söküldü.

Müze yönetiminin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, heykelle ilgili atın iki tarafında yaya olarak tasvir edilen yerli ve siyahi erkeklerin "merkezdeki beyaz adama açıkça boyun eğmesini" eleştiren şikayetler aldıkları, "ırkçılık ve sömürgeciliğin sembolü olarak nitelenen" tarihi heykeli şehir yönetiminin onayıyla kaldırdıkları bilgisi yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin 26'ıncı Başkanı olan Roosevelt'in babasının Doğal Tarih Müzesi'nin kurucularından olduğu ve heykelin 1940'tan bu yana müze merdivenlerinde durduğu belirtildi.

Franklin Roosevelt, 1901- 1909 arası ABD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, ilk Afrika kökenli Amerikalıyı Beyaz Saray'da yemeğe davet eden kişi olmasına rağmen beyaz ırkın ve batı kültürünün üstünlüğüne inandığı biliniyor.

Mayıs 2020'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarında ABD'nin birçok yerinde ırkçılığı çağrıştıran heykellerin kaldırılması talepleri yükselmiş, tarihi kişilere ait pek çok heykel saldırıya uğramış veya yerinden sökülmüştü.

Thomas Jefferson, Christopher Columbus ve George Washington gibi Konfederasyon liderlerinin heykelleri ülkenin birçok bölgesinde protestocuların hedefi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli New York'taki müzenin önünden kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli New York'taki müzenin önünden kaldırıldı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı

2021'de Afganistan

Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi
'Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek'

'Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek'
Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı

Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı