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Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

Islam Doğru   | 16.11.2022
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

New York

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