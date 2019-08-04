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Dünya

Esed rejiminin şartlı ateşkesine muhaliflerden temkinli yaklaşım

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejimi saldırmadığı sürece çatışmaya girmeyeceklerini duyurdu.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 04.08.2019
Esed rejiminin şartlı ateşkesine muhaliflerden temkinli yaklaşım

İdlib

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada ilan ettiği şartlı ateşkesin ardından, nefsi müdafaa dışında çatışmaya girmeyeceklerini ilan etti.

İdlib'deki Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği şartlı ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Parmaklar tetikte kalmak suretiyle kendimizi savunmak için kullandığımız silahları istirahat ettirip, mücahitlerimizin yaralarını tedavi ettirme, ailelerine barınak ve gelecekte herhangi bir tehdide karşı yeniden hazır olmak için fırsat tanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Esed rejimi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın yapıldığı 1 Ağustos’ta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Rejim, İdlib mutabakatı gereği askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla gece yarısından itibaren ateşkesi kabul etmişti.

Esed rejimi Eylül 2018’de ilan edilen İdlib mutabakatına rağmen destekçileriyle saldırılarını sürdürerek 750 binden fazla sivili yerinden etmişti.

Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivil yaşamını yitirdi.

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