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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor: 2 ölü

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu  | 26.02.2019
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor: 2 ölü

İdlib

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçelerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırısı devam diyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar başlattığını söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han Şeyhun'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı." dedi.

Saldırılarda bu yılın başından beri en az 94 sivil hayatını kaybetti

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 94 sivil hayatını kaybetti, 290'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.

Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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