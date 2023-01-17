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Dünya

Esed rejiminin Halep'te PKK/YPG'nin yuvalandığı mahallelere yakıt ve gıda kısıtlaması 8. haftasında

Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine yakıt ve gıda girişine yönelik kısıtlaması yaklaşık 8 haftadır sürüyor.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 17.01.2023
Esed rejiminin Halep'te PKK/YPG'nin yuvalandığı mahallelere yakıt ve gıda kısıtlaması 8. haftasında

Ankara

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi, Halep'te PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine 26 Kasım 2022'den itibaren yakıt ve temel gıda ürünlerinin girişine kısıtlama getirdi.

Yaklaşık 8 haftadır binlerce kişinin yaşadığı mahallelerde ısınma amaçlı yakıta erişimde büyük sıkıntı yaşanıyor. Yakıt krizi nedeniyle elektrik sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı halen devre dışı.

Fırat'ın doğusunda enerji kaynaklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin 19 Kasım 2022'den itibaren Esed rejimine petrol satışlarını durdurmasının ardından rejim güçleri, Şeyh Maksut ve Eşrefiyye'yi kuşatmaya almıştı.

Esed rejimi güçleri, 7 Nisan 2022'de de Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerini kuşatmış, buna karşılık olarak PKK/YPG, 9 Nisan 2022'de Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi güçlerini abluka altına almıştı.

PKK/YPG'nin Halep kent merkezindeki varlığı

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG, bu şekilde Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına izin verirken buna karşılık terör örgütü de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar, burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

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