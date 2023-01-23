Esed rejimi, Tel Rıfat çevresine askeri takviye gönderdi
Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Tel Rıfat ilçesinin çevresindeki askeri noktalarına takviye gönderdi.
Azez
AA muhabirlerinin saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Esed rejimi ordusu birlikleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Halep'teki Ramuse Topçu Okulu ile Kuveyris Askeri Havalimanı üzerinden Tel Rıfat çevresindeki 3 bölgeye yeni sevkiyat gerçekleştirdi.
Askeri sevkiyatlar, Tel Rıfat'ın güneyindeki Kefer Nasıh, Miskan ve Misrat el-Han bölgelerindeki rejim noktalarına dün ulaştı.
Rejim ordusundan yaklaşık 3 bin silahlı unsurun bulunduğu sevkiyatlarda çok namlulu roketatar, zırhlı araçlar ve 6 tank yer aldı.
Rejim güçleri, PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Tel Rıfat yakınlarındaki noktalarına 1 Aralık 2022'den itibaren sevkiyatlarını yoğunlaştırmıştı.
Tel Rıfat ilçe merkezi, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.