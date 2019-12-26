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Dünya

Esed rejimi Rus şirketlerle Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine başladı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Rus şirketlerle Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Mahmut Geldi   | 26.12.2019
Esed rejimi Rus şirketlerle Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine başladı

Beyrut

Beşşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, ABD'nin Suriye'deki savaş suçları nedeniyle rejim ve destekçilerine yönelik yaptırım yasası ile bölgesel gelişmelere ilişkin Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Esed rejimi ve müttefiklerine karşı yaptırım yasalarının yıllardan beri var olduğunu ancak kendileri için bir şey ifade etmediğini söyleyen Şaban, Suriye petrolünü çalmakla suçladığı Washington yönetimine karşı dava açmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Şaban, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Bunu ilk kez söylüyorum: Suriye, Rus şirketleriyle Akdeniz'de petrol ve gaz aramalarına başlamış durumda. Bu ulusal bir zenginliktir. Suriye hükümeti yıllardan beri bunun için hazırlıklarını yapmıştı. Bu konuda çok iyi mesafe katettik ve arama çalışmalarına başladık. Arama çalışmaları, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin sahalarında yapılıyor."

ABD'nin rejime yönelik yaptırım yasası

ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejimine karşı ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı geçen hafta onaylamıştı.

Suriye'de Esed rejiminin işlediği insanlık suçları ve işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı askeri polisin anısına bu isimle anılan yasa, aynı zamanda Esed rejiminin savaş suçlarına yardım eden yabancı paralı savaşçıları da yaptırım kapsamına alıyor.

Söz konusu yasa, Suriye'de Esed rejiminin son 8 yılda işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulabilmesine olanak sağlayacak.

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