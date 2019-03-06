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Dünya

Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurmaya devam ediyor

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu,Levent Tok  | 06.03.2019
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurmaya devam ediyor

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçesine, batı kırsalındaki Haviz, Ras El Ayn, Havice köyleri Madik Kalesi bölgesine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere aralıklarla yoğun saldırılar yaptığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in güneydoğu yerleşimlerine ağır saldırı düzenleniyor. Saldırılarda ölü veya yaralı sayısı azaldı çünkü o yerleşimlerde yaşayanlar göç etti." dedi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 105 sivil hayatını kaybetti, 310'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarını aralıklarla sürdürüyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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