Euro
6.60
Dolar
6.10
BIST 100
115,803.30
Altın
1,614.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uşak’ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köy tedbiren boşaltıldı
logo
Dünya

Esed rejimi Halep'te sivil yerleşimleri bombalayıp Türkiye'yi suçlamaya hazırlanıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi unsurlarının, Halep kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek Türkiye'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Ekip   | 20.02.2020
Esed rejimi Halep'te sivil yerleşimleri bombalayıp Türkiye'yi suçlamaya hazırlanıyor Fotoğraf: Muhammed Said/AA

Ankara

İdlib'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı. 

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, yurt dışı çalışmaları Meclis'te anlattı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, yurt dışı çalışmaları Meclis'te anlattı

Esed rejimi Halep'te sivil yerleşimleri bombalayıp Türkiye'yi suçlamaya hazırlanıyor

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak

YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı
Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı