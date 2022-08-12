Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,931.30
BTC/USDT
24,188.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından işlenen olası suçlarla ilgili önemli belgeleri savcılığa iletti.

Esra Taşkın   | 12.08.2022
Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi

Paris

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlarla ilgili önemli belgeler iletildiği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda fotoğraf ve görüntünün bulunduğu belgelerin 2013'te Şam'daki Tadamon Katliamı sırasında rejim yanlısı güçlerce işlenen vahşetlere ilişkin olduğu, bu olaylar sırasında onlarca sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

"İddia edilen eylemlerin özellikle insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olmak üzere, en ciddi uluslararası suçları oluşturması muhtemel." görüşüne yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının olayları Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (PNAT) bildirdiği ve söz konusu belgeleri de aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, "cezasızlıkla mücadelenin, mağdurlar için adalet meselesi" olduğu ve Suriye'de kalıcı barış inşa etmek için "temel koşul" oluşturduğuna işaret edildi.

Son 10 yılda Suriye halkına karşı işlenen suçların anımsatıldığı açıklamada, suçluların adalet önünde hesap vermesi için Fransa'nın seferber olmaya devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek
Türk Kızılay Bulgaristan-Sırbistan sınırında gurbetçilere destek veriyor
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Benzer haberler

Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi

Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi

Avrupa'dan yüzlerce itfaiyeci, yangınlarla boğuşan Fransa'ya desteğe geldi

Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Fransa'da kuraklık olağan bir durum haline gelebilir

Fransa'da kuraklık olağan bir durum haline gelebilir
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi

AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet