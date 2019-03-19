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Dünya

Esed rejimi geri dönmek isteyen Suriyelilerin çoğunu kabul etmiyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Esed rejimine ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden gönüllülerin isim listelerini verdiklerini ancak bunlardan küçük bir bölümünün kabul edildiğini belirtti.

Mahmut Geldi   | 19.03.2019
Esed rejimi geri dönmek isteyen Suriyelilerin çoğunu kabul etmiyor

Beyrut

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Beşşar Esed rejiminin ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden çoğunu kabul etmediğini söyledi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Lübnan Basın Sendikası Konseyi üyelerini başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Lübnan'daki tüm siyasi güçlerin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini istediğini yineleyen Hariri, Suriyelilere vatandaşlık vermeye ilişkin iddiaları ise kesin bir dille reddetti.

Mültecilerin gönüllü olarak vatanlarına dönmesi için ilk günden beri Beşşar Esed rejimi ile koordinasyon konusunda Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in görevlendirildiğini aktaran Hariri, Esed rejimine gönüllülerin isim listelerini verdiklerini ancak bunlardan küçük bir bölümünün kabul edildiğini belirtti.

Ülkedeki ekonomik sorunların tümünü Suriyeli mültecilere bağlamamaları gerektiğini söyleyen Hariri, Lübnan'da hâlâ yürürlükte olan 60-70 yıl önceye ait yasalarda bazı değişiklikler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Suriyeli mülteciler konusunun çözülmesinin herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Hariri, Esed rejimi ile ilişkileri düzeltme konusunda ise Arap Birliği'nin alacağı karara bağlı kalacaklarını ifade etti.

Kabul edilenlerin oranı yüzde 20'yi geçmiyor

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalar yaptığını ancak Esed rejiminin ülkelerine geri dönmek isteyenlerin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde küçük bir kısmını kabul ettiğini açıklamıştı.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 9 Mart'ta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında basına, Lübnan hükümet yetkililerinden şu ana kadar 165 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı bilgisini aldıklarını açıklamıştı.

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