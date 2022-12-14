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Dünya

Esed rejimi, ABD ile terör örgütü PKK/YPG'yi, Suriye'deki petrol ve doğal gazı "çalmak"la suçladı

Beşşar Esed rejimi, ABD ile terör örgütü PKK/YPG'yi Suriye'deki petrolü ve doğal gazı "çalmakla" suçlayarak, enerji alanındaki toplam kaybının 111,9 milyara dolara ulaştığını iddia etti.

Ethem Emre Özcan   | 14.12.2022
Esed rejimi, ABD ile terör örgütü PKK/YPG'yi, Suriye'deki petrol ve doğal gazı "çalmak"la suçladı Fotoğraf: Sleiman Amha/AA

Ankara

Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdikleri mektupta, ABD güçlerini ve isim vermeden PKK/YPG'li teröristleri Suriye'nin petrolünü ve doğal gazını "talan" etmekle itham etti.

Rejim, petrol, doğal gaz ile maden alanındaki talan ve saldırılar yüzünden "doğrudan" kayıplarının 25,9 milyar dolara, söz konusu alandaki üretimin aksaması nedeniyle "dolaylı" kayıplarının ise 86 milyar dolara ulaştığını öne sürdü.

Bu alandaki toplam kaybın 111,9 milyar dolara ulaştığını iddia eden rejim bakanlığı, BM'yi göreve çağırarak zararının telafisini talep etti.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı PKK/YPG işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

PKK/YPG, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasındaki işgalini sürdürüyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

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