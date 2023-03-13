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Dünya

Esed rejimi, 2011'den bu yana en az 22 bin 981 çocuk öldürdü

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana en az 22 bin 981 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Esed rejimi, 2011'den bu yana en az 22 bin 981 çocuk öldürdü

Ankara

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin, Mart 2011 tarihinden bu yana sivil yerleşimlere düzenlediği çoğu hava saldırılarında, en az 22 bin 981 çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulan 5 bin 199 çocuğun bulunduğu kaydedilen açıklamada, hapishanelerde alıkoyduğu çocuklardan 190'ının ise rejime bağlı güvenlik güçlerinin yaptığı işkence ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 1425 çocuğun, Esed rejimi ordusunda silah altında olduğu, 2022 yılında Suriye'deki taraflarca girilen çatışmalarda 67 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Diğer yandan Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların ise 86 çocuğu silah altına aldığı vurgulandı.

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