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Dünya

Esed’in yakınlarına sahte pasaportların Lübnan’daki Suriye Büyükelçiliğinde verilmediği belirtildi

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Duğman, Lübnan'da yargılanan Esed ailesinden iki kişiye verilen sahte pasaportların büyükelçilikten çıkarılmadığını belirtti.

Muhammed Emin Canik  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Esed’in yakınlarına sahte pasaportların Lübnan’daki Suriye Büyükelçiliğinde verilmediği belirtildi

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Duğman, elçiliğin Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana pasaport vermediğini ifade etti.

Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne dikkati çeken Duğman, Beşşar Esed'in kuzeninin eşi ve kızındaki sahte pasaportların Halep'te basıldığını söyledi.

Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Huzeym ve Şems Esed'in dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu, yasanın uygulandığını ve dosyanın yargıya intikal ettiğini söylemişti.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya almıştı.

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