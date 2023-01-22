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Dünya

Eş-Şebab, Somali'nin başkentinde bölge idare merkezine bombalı saldırı düzenledi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab üyeleri, başkent Mogadişu'daki Banadir Bölge İdare Merkezi'ne bombalı saldırı düzenledi.

Ekip   | 22.01.2023
Eş-Şebab, Somali'nin başkentinde bölge idare merkezine bombalı saldırı düzenledi

Mogadişu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bombalı saldırı sonrası Eş-Şebab üyeleri ile güvenlik güçleri arasında başlayan çatışma, idare merkezi binasının içinde devam etti.

Görgü şahitleri, binada bulunan kamu görevlileri ve sivillerin kurtarıldığını belirtti.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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