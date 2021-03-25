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Dünya

Eş-Şebab Somali'de BM ve Afrika Birliği merkez binalarının bulunduğu kampı hedef aldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da içerisinde Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği merkez binalarının yer aldığı Halane Kampı'na yapılan havan topu saldırısında en az 3 sivil hayatını kaybetti.

Tufan Aktaş   | 25.03.2021
Eş-Şebab Somali'de BM ve Afrika Birliği merkez binalarının bulunduğu kampı hedef aldı

Mogadişu

Dharkinley Bölge Polisi yetkililerinden Abdi Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği merkezlerinin bulunduğu Halane Kampı'na havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Yusuf, havan toplarının kampın çevresindeki evlere isabet etmesi sonucu en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Son bir ayda ikinci kez hedef alınan kamp, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin diplomatik temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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