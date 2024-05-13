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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Ermenistan'da sivil itaatsizlik eyleminde 130'dan fazla kişi gözaltına alındı

Ermenistan'da Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın çağrısıyla, başkent Erivan'da sabahın erken saatlerinde başlayan hükümet karşıtı sivil itaatsizlik eylemleri yayılarak devam ederken, 130'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yavuz Aydın  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Ermenistan'da sivil itaatsizlik eyleminde 130'dan fazla kişi gözaltına alındı

Ankara

Basında yer alan haberlere göre, "Vatan İçin Tavuş" hareketinin başını çeken Başpiskopos Galstanyan'ın yönlendirdiği göstericiler, Erivan'ın ana yollarını trafiğe kapattı.

Polis, eylemcilere müdahale etti.

Polisin sivil itaatsizlik eylemine katılanlara müdahalesinde, aralarında politikacıların da olduğu 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin yol kapama eylemleri ile gözaltıların devam ettiği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, 9, 10 ve 12 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplanmıştı.

Galstanyan ve mitinge katılanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş, Galstanyan son mitingde, 13 Mayıs'ta Erivan'da yolların kapatılarak şehrin trafiğinin felç edilmesi çağrısı yapmıştı.

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