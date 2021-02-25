Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Paşinyan’a istifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bildiriye ilişkin “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.
Moskova
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye ilişkin, “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.