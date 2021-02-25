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Dünya

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Paşinyan’a istifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bildiriye ilişkin “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.

Emre Gürkan Abay   | 25.02.2021
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Paşinyan’a istifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır

Moskova

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye ilişkin, “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.

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