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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Yavuz Aydın  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ankara

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

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