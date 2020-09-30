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Dünya

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemlerini kullandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemleri kullandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 30.09.2020
Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemlerini kullandı

Bakü

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemleri kullandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Toçka-U taktik füze sistemleri kullandı. Füzelerden 3'ü eski ve kalitesiz olduğu için patlamadı." ifadesi kullanıldı.

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