Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemlerini kullandı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemleri kullandığı bildirildi.
Bakü
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemleri kullandığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Toçka-U taktik füze sistemleri kullandı. Füzelerden 3'ü eski ve kalitesiz olduğu için patlamadı." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.