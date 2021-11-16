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Dünya

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer, Gedebey, Tovuz ve Ağstafa illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 16.11.2021
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin 15 Kasım saat 16.15'ten 16 Kasım 04.30'a kadar Kelbecer ilinin Yellice ve Barmagbine, Gedebey ilinin Galakent, Daryurd, Novoivanovka ve Garaveliler, Tovuz ilinin Ağbulag, Ağdam, Garalar, Goşa, Kohanebi, Hacallı Alibeyli ve Esrik Cirdahan köyleri ile Ağstafa ilinin Köhnekışlak köyü istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlemek için Azerbaycan birliklerince misillemede bulunulduğu aktarılan açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

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