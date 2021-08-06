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Dünya

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 06.08.2021
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Baki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 12.45'te ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

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